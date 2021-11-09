***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/10/2021 - 31/10/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976234
BIST
15:481.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 15,46
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:489,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0512
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:4811,2686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0462
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:48570,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,91
|Açılış
|: 570,53
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:48
|TSPOR
|6,18
|27.060.329
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,34
|121.543.102
|% 8,67
|
|GSDDE
|4,28
|30.900.310
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.557.368
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.502.411
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.116.462
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.413.488
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,42
|34.709.899
|% -8,45
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|THYAO
|18,08
|2.047.346.540
|% 0,17
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|PETKM
|7,01
|2.436.589.154
|% 2,79
|
|YKBNK
|3,12
|1.071.465.889
|% 2,63
|
|ODAS
|1,56
|420.996.959
|% 5,41
|
|GARAN
|10,84
|2.124.518.520
|% 0,56
|
|SISE
|9,39
|1.749.802.785
|% 4,68
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,05
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:02BOSSA
Yüzde 4.17 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 143 adet işlem
-
16:01VERTU
Yüzde 6.23 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 921 adet işlem
-
16:00PRKAB
Yüzde 8.74 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 173, 797 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 04 artarak (% 1.20 ) 1, 769
-
15:59XU100
Endeks 1, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 22, 262.00 milyon TL de