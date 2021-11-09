***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 15:42
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Oksijen Serbest (Döviz) Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 08.11.2021 tarih ve
E-12233903-305.01.01- 12778 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976261
BIST
15:451.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:459,7286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:4511,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0489
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:45570,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,78
|Açılış
|: 570,40
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:45
|TSPOR
|6,18
|27.032.266
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,44
|120.730.642
|% 9,03
|
|GSDDE
|4,26
|30.895.162
|% 7,58
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.247.968
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.364.204
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.115.706
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.356.849
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,42
|34.659.206
|% -8,45
|
|PETKM
|7,00
|2.325.357.900
|% 2,64
|
|GARAN
|10,84
|2.122.859.311
|% 0,56
|
|THYAO
|18,10
|2.029.347.032
|% 0,28
|
|SISE
|9,40
|1.744.088.471
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,12
|1.070.270.861
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|1.070.270.861
|% 2,63
|
|PETKM
|7,00
|2.325.357.900
|% 2,64
|
|ODAS
|1,54
|364.402.837
|% 4,05
|
|GARAN
|10,84
|2.122.859.311
|% 0,56
|
|SISE
|9,40
|1.744.088.471
|% 4,79
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7269
|9,7286
|% 0,53
|
|Euro
|11,2659
|11,2713
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1436
|13,2095
|% 0,40
|
|Frank
|10,5832
|10,6470
|% 0,29
|
|Riyal
|2,5840
|2,5969
|% 0,43
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,31
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,32
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
15:57TOASO
Yüzde 5.05 oranında artışla 62.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 139, 350 adet işlem
-
15:56EGEPO
Yüzde 6.02 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 246, 565 adet işlem
-
15:54XU100
Endeks 1, 625 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 21, 991.00 milyon TL de
-
15:54GSDDE
Yüzde 8.08 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 216, 978 adet işlem
-
15:53VKING
Yüzde 4.71 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 305, 943 adet işlem