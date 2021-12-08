***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981850
BIST
11:592.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,39
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:5913,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1219
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:5915,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1774
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:59783,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,69
|Açılış
|: 783,06
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BAGFS
|13,97
|11.053.284
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.256.259
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.474.197
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.586.687
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.259.240
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|85.688.574
|% -7,94
|
|SISE
|14,63
|1.882.107.528
|% -0,27
|
|THYAO
|20,12
|1.703.153.585
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|1.323.629.331
|% 0,93
|
|ASELS
|23,74
|1.316.033.471
|% 2,86
|
|KRDMD
|9,73
|862.410.022
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,64
|764.169.995
|% 1,96
|
|TSKB
|1,67
|216.011.400
|% 3,09
|
|SISE
|14,63
|1.882.107.528
|% -0,27
|
|GARAN
|11,94
|1.323.629.331
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,22
|127.984.238
|% 0,00
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6076
|13,6120
|% 0,90
|
|Euro
|15,3725
|15,3945
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,9760
|18,0662
|% 0,93
|
|Frank
|14,6601
|14,7484
|% 0,91
|
|Riyal
|3,6181
|3,6362
|% 0,94
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,65
|
|Altın Gr.
|782
|782
|8,06
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-0,20
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-0,10
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,17
|