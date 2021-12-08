***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981855
BIST
12:002.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,52
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
12:0013,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1354
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:0015,3916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1745
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:00783,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,27
|Açılış
|: 783,06
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BAGFS
|13,97
|10.913.542
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.256.104
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.453.696
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.585.652
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.259.218
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|85.497.841
|% -7,94
|
|SISE
|14,71
|1.832.500.748
|% 0,27
|
|THYAO
|20,12
|1.699.846.983
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|1.313.988.433
|% 0,93
|
|ASELS
|23,74
|1.306.451.092
|% 2,86
|
|KRDMD
|9,74
|861.589.042
|% 0,41
|
|YKBNK
|3,64
|758.013.725
|% 1,96
|
|TSKB
|1,67
|215.868.769
|% 3,09
|
|SISE
|14,71
|1.832.500.748
|% 0,27
|
|GARAN
|11,94
|1.313.988.433
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,23
|127.842.256
|% 0,82
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6154
|13,6272
|% 1,02
|
|Euro
|15,3666
|15,3954
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,9483
|18,0383
|% 0,77
|
|Frank
|14,6419
|14,7301
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6137
|3,6318
|% 0,81
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,45
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,36
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.149
|5.280
|-4,08
|
|Yarım
|2.489
|2.554
|-1,97
|
|Çeyrek
|1.248
|1.277
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|
Seans Raporu
11:58
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12:10
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