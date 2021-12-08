***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981862
BIST
10:292.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:2913,6044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1143
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:2915,3895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1724
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:29781,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,44
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:29
|MZHLD
|38,76
|1.949.837
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|14.823.589
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|406.012
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.526.113
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|6.553.980
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|8.392.287
|% -9,93
|
|SISE
|14,81
|1.087.298.338
|% 0,95
|
|ASELS
|24,44
|767.891.462
|% 5,89
|
|THYAO
|19,82
|620.832.009
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,63
|495.860.909
|% 1,68
|
|GARAN
|11,90
|402.911.144
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,63
|495.860.909
|% 1,68
|
|SKBNK
|1,24
|89.097.017
|% 1,64
|
|SISE
|14,81
|1.087.298.338
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,43
|121.181.100
|% 1,25
|
|TSKB
|1,64
|81.408.435
|% 1,23
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6029
|13,6044
|% 0,85
|
|Euro
|15,3534
|15,3895
|% 1,13
|
|Sterlin
|17,9344
|18,0244
|% 0,70
|
|Frank
|14,6539
|14,7422
|% 0,87
|
|Riyal
|3,6112
|3,6293
|% 0,74
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|5,43
|
|Altın Gr.
|781
|781
|7,11
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|-0,56
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