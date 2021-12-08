***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981863
BIST
10:552.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 18,83
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:5513,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1410
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6562
En Düşük
13,4450
10:5515,4126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1955
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4319
En Düşük
15,1751
10:55783,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,69
|Açılış
|: 783,07
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:55
|MZHLD
|38,76
|2.121.258
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.667.135
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|458.797
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.964.398
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.888.315
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|36.814.713
|% -7,94
|
|SISE
|14,87
|1.262.517.498
|% 1,36
|
|THYAO
|19,97
|1.064.378.093
|% 4,01
|
|ASELS
|23,96
|1.035.664.953
|% 3,81
|
|GARAN
|11,88
|562.585.173
|% 0,42
|
|YKBNK
|3,64
|540.594.061
|% 1,96
|
|YKBNK
|3,64
|540.594.061
|% 1,96
|
|SISE
|14,87
|1.262.517.498
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,23
|91.105.478
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,43
|146.334.779
|% 1,25
|
|THYAO
|19,97
|1.064.378.093
|% 4,01
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6241
|13,6311
|% 1,05
|
|Euro
|15,3866
|15,4126
|% 1,28
|
|Sterlin
|17,9709
|18,0610
|% 0,90
|
|Frank
|14,6792
|14,7677
|% 1,04
|
|Riyal
|3,6159
|3,6341
|% 0,88
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,63
|
|Altın Gr.
|783
|783
|9,08
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|-0,38
|
Seans Raporu
10:55
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11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 71 artarak (% 1.06 ) 2, 167
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11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ASELS
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11:05XU100
Endeks 2, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 10, 075.00 milyon TL de
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11:05THYAO
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.97 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 749, 018 adet işlem
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11:04CLEBI
Yüzde 4.13 oranında artışla 204.10 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 584 adet işlem