***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981866
BIST
10:292.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 21,99
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:2913,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1145
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:2915,3849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1678
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:29781,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 7,11
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:27
|PCILT
|16,79
|14.415.961
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|388.878
|% 9,94
|
|HEDEF
|4,85
|29.061.391
|% 8,99
|
|GMTAS
|2,57
|3.654.243
|% 7,98
|
|YEOTK
|62,90
|12.379.506
|% 3,28
|
|KZBGY
|27,16
|6.155.026
|% -9,95
|
|GESAN
|22,60
|16.264.762
|% -4,56
|
|IHAAS
|7,66
|1.739.363
|% -2,17
|
|ELITE
|24,90
|3.474.296
|% -1,58
|
|MIATK
|32,24
|22.732.652
|% -1,53
|
|MIATK
|32,24
|22.732.652
|% -1,53
|
|PCILT
|16,79
|14.415.961
|% 9,95
|
|MAGEN
|10,15
|5.850.537
|% 0,20
|
|ISSEN
|12,24
|4.883.294
|% -0,65
|
|ARASE
|100,20
|4.377.805
|% -0,89
|
|MOBTL
|1,72
|3.920.310
|% -0,58
|
|GMTAS
|2,57
|3.654.243
|% 7,98
|
|ULUFA
|2,48
|2.770.757
|% 0,00
|
|PCILT
|16,79
|14.415.961
|% 9,95
|
|MIATK
|32,24
|22.732.652
|% -1,53
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5967
|13,6031
|% 0,84
|
|Euro
|15,3479
|15,3929
|% 1,16
|
|Sterlin
|17,9275
|18,0174
|% 0,66
|
|Frank
|14,6513
|14,7396
|% 0,85
|
|Riyal
|3,6110
|3,6291
|% 0,74
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,93
|
|Altın Gr.
|780
|780
|5,69
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,03
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,50
|