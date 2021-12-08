***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981869
BIST
10:521.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,87
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:5213,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1291
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:5215,3969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1798
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:52783,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 8,94
|Açılış
|: 783,32
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:50
|MZHLD
|38,76
|2.121.258
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|15.571.164
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|450.138
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|14.928.366
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|8.726.812
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,16
|36.814.713
|% -7,94
|
|SISE
|14,86
|1.252.967.747
|% 1,30
|
|THYAO
|19,97
|1.018.233.291
|% 4,01
|
|ASELS
|24,04
|975.288.036
|% 4,16
|
|GARAN
|11,89
|537.763.231
|% 0,51
|
|YKBNK
|3,63
|534.673.242
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,63
|534.673.242
|% 1,68
|
|SISE
|14,86
|1.252.967.747
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,23
|90.934.168
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,42
|145.689.281
|% 0,83
|
|TSKB
|1,65
|87.657.097
|% 1,85
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6168
|13,6255
|% 1,00
|
|Euro
|15,3801
|15,3980
|% 1,19
|
|Sterlin
|17,9623
|18,0524
|% 0,85
|
|Frank
|14,6769
|14,7653
|% 1,02
|
|Riyal
|3,6149
|3,6331
|% 0,85
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,15
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,79
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,06
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,41
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:06MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 38.76 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 239 adet işlem
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 71 artarak (% 1.06 ) 2, 167
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ASELS
-
11:05XU100
Endeks 2, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 10, 075.00 milyon TL de
-
11:05THYAO
Yüzde 4.01 oranında artışla 19.97 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 749, 018 adet işlem