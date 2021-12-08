***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981856
BIST
12:332.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,07
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:3313,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2046
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7045
En Düşük
13,4450
12:3315,4831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2660
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4831
En Düşük
15,1751
12:33785,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,76
|Açılış
|: 785,14
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BAGFS
|13,97
|11.196.351
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.740.134
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|587.976
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.761.997
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.467.621
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.440.783
|% -9,93
|
|SISE
|14,58
|2.232.713.175
|% -0,61
|
|THYAO
|20,06
|1.956.706.047
|% 4,48
|
|GARAN
|11,99
|1.847.072.935
|% 1,35
|
|ASELS
|23,80
|1.544.710.259
|% 3,12
|
|KRDMD
|9,68
|1.071.427.918
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,62
|907.559.724
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|366.552.170
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|1.847.072.935
|% 1,35
|
|SISE
|14,58
|2.232.713.175
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,22
|154.894.923
|% 0,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6823
|13,6947
|% 1,52
|
|Euro
|15,4421
|15,4831
|% 1,75
|
|Sterlin
|18,0046
|18,0949
|% 1,09
|
|Frank
|14,6942
|14,7827
|% 1,14
|
|Riyal
|3,6250
|3,6432
|% 1,13
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|4,91
|
|Altın Gr.
|784
|784
|9,48
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|13,00
|
|Tam
|5.160
|5.291
|7,47
|
|Yarım
|2.494
|2.560
|3,61
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,49
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,24
|75,24
|-0,20
|