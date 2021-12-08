***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981858
BIST
12:332.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,01
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:3313,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1702
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6603
En Düşük
13,4450
12:3315,4343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2172
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4343
En Düşük
15,1751
12:33785,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,76
|Açılış
|: 785,14
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BAGFS
|13,97
|11.199.913
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.755.581
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|594.635
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.762.453
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|19.594.404
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.441.793
|% -9,93
|
|SISE
|14,58
|2.239.811.097
|% -0,61
|
|GARAN
|11,99
|1.969.399.782
|% 1,35
|
|THYAO
|20,08
|1.962.862.983
|% 4,58
|
|ASELS
|23,82
|1.550.587.360
|% 3,21
|
|KRDMD
|9,72
|1.089.872.224
|% 0,21
|
|YKBNK
|3,62
|919.118.230
|% 1,40
|
|TSKB
|1,66
|366.636.622
|% 2,47
|
|GARAN
|11,99
|1.969.399.782
|% 1,35
|
|SISE
|14,58
|2.239.811.097
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,22
|154.983.402
|% 0,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6499
|13,6603
|% 1,26
|
|Euro
|15,3924
|15,4343
|% 1,43
|
|Sterlin
|18,0134
|18,1037
|% 1,14
|
|Frank
|14,6975
|14,7861
|% 1,17
|
|Riyal
|3,6263
|3,6444
|% 1,16
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,85
|
|Altın Gr.
|784
|785
|10,24
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|16,00
|
|Tam
|5.164
|5.295
|11,26
|
|Yarım
|2.496
|2.561
|5,45
|
|Çeyrek
|1.252
|1.281
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,49
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,24
|