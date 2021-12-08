***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.12.2021 10:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/11/2021-30/11/2021 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981871
BIST
11:242.003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,19
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:2413,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1544
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:2415,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1959
|Açılış
|: 15,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:24783,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 9,32
|Açılış
|: 783,70
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:22
|BAGFS
|13,97
|10.371.506
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.220.135
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.148.706
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.427.911
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.008.874
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,55
|83.250
|% -7,04
|
|SISE
|14,81
|1.545.589.251
|% 0,95
|
|THYAO
|20,08
|1.484.955.427
|% 4,58
|
|ASELS
|23,98
|1.156.053.316
|% 3,90
|
|GARAN
|11,88
|678.743.705
|% 0,42
|
|KRDMD
|9,79
|661.752.213
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,63
|655.609.489
|% 1,68
|
|SISE
|14,81
|1.545.589.251
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,23
|96.007.943
|% 0,82
|
|THYAO
|20,08
|1.484.955.427
|% 4,58
|
|EKGYO
|2,42
|167.616.881
|% 0,83
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6349
|13,6373
|% 1,09
|
|Euro
|15,3919
|15,4150
|% 1,30
|
|Sterlin
|18,0095
|18,0998
|% 1,12
|
|Frank
|14,7108
|14,7994
|% 1,26
|
|Riyal
|3,6253
|3,6434
|% 1,14
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|2,13
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,27
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|-0,55
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