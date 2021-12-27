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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.12.2021 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut  Portföy  İLA   Serbest   Özel  Fon" un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   24.12.2021    tarih  ve E-12233903-305.01.01- 14397  sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.  
Saygılarımızla,   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986313


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Gümüş Gr. 8,28 8,29 0,16  
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