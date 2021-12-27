***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.12.2021 11:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy İLA Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 24.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01- 14397 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986313
BIST
13:391.916
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 24,39
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
13:3911,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,3707
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
13:3912,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 3,44%
|| 0,4274
|Açılış
|: 12,9700
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|Önceki Kapanış
|: 13,0000
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14,1284
En Düşük
12,1851
13:39658,43
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 20,10
|Açılış
|: 658,43
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|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler13:39
|ISKPL
|5,39
|37.685.174
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.454.783
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.423.591
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.791.980
|% 9,94
|
|BRSAN
|27,68
|33.437.595
|% 9,93
|
|DOBUR
|64,80
|3.249.331
|% -10,00
|
|UFUK
|17,37
|313.064
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,38
|25.913.343
|% -7,13
|
|SONME
|31,02
|1.316.417
|% -6,00
|
|YBTAS
|15.669,80
|176.367
|% -6,00
|
|GARAN
|11,75
|1.238.763.285
|% 0,26
|
|THYAO
|21,06
|1.229.672.970
|% -0,28
|
|EREGL
|28,90
|1.013.275.486
|% 1,83
|
|SASA
|50,20
|906.955.180
|% 5,46
|
|SISE
|13,84
|870.700.244
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,63
|662.549.748
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,24
|292.462.636
|% 0,90
|
|GARAN
|11,75
|1.238.763.285
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,64
|794.378.168
|% 2,23
|
|ODAS
|1,37
|99.908.173
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3253
|11,3621
|% 3,37
|
|Euro
|12,8192
|12,8669
|% 3,44
|
|Sterlin
|15,1531
|15,2290
|% 3,10
|
|Frank
|12,2971
|12,3712
|% 3,25
|
|Riyal
|3,0097
|3,0248
|% 3,13
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,72
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,74
|
|Cumhuriyet
|4.435
|4.502
|-20,00
|
|Tam
|4.410
|4.526
|-26,73
|
|Yarım
|2.131
|2.189
|-12,93
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,46
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,28
|8,29
|0,16
|
|B. Petrol
|75,65
|75,65
|-0,14
|