***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 13:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.
Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.
Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır.
Bu sebeple https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP internet adresindeki grafikte 03/01/2022 tarihinde görülen %0,1893 oranındaki getiriye ek olarak %1,5575 oranında temettü ödemesi gerçekleştirilmiştir."
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987948
BIST
14:511.906
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5113,1396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1149
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5114,9680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1383
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:51768,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -11,08
|Açılış
|: 768,59
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:51
|CRFSA
|42,02
|3.151.458
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|336.683.864
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|70.407.597
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.705.087
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,40
|47.762.712
|% -6,29
|
|NIBAS
|14,09
|19.350.349
|% -5,56
|
|AKGRT
|10,27
|11.288.429
|% -3,11
|
|PAPIL
|14,73
|11.289.339
|% -3,09
|
|GARAN
|11,50
|1.264.832.443
|% 2,04
|
|THYAO
|20,82
|1.158.682.846
|% 4,00
|
|EREGL
|28,56
|906.076.509
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,45
|782.838.860
|% 2,07
|
|SISE
|13,63
|706.068.698
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,45
|782.838.860
|% 2,07
|
|ODAS
|1,37
|169.959.528
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.264.832.443
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|211.928.403
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,32
|480.379.215
|% 1,67
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1227
|13,1396
|% -0,87
|
|Euro
|14,9086
|14,9680
|% -0,92
|
|Sterlin
|17,5809
|17,6691
|% -1,63
|
|Frank
|14,2467
|14,3326
|% -1,55
|
|Riyal
|3,4655
|3,4828
|% -1,55
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-5,80
|
|Altın Gr.
|754
|755
|-25,15
|
|Cumhuriyet
|5.141
|5.219
|-115,00
|
|Tam
|5.043
|5.175
|-189,18
|
|Yarım
|2.437
|2.503
|-91,51
|
|Çeyrek
|1.222
|1.252
|-45,75
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,60
|9,61
|-0,31
|
|B. Petrol
|78,72
|78,72
|0,94
|
Seans Raporu
14:51
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15:06VBTYZ
Yüzde 6.83 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 333, 172 adet işlem
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15:05INTEM
Yüzde 8.21 oranında artışla 96.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 729 adet işlem
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15:03XU100
Endeks 1, 904 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 47 üstünde . İşlem hacmi 14, 885.00 milyon TL de
-
15:03KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 762, 537 adet işlem
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15:02PRKAB
Yüzde 8.35 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 022, 717 adet işlem