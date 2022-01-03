***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 dönemi için % 1,5575 kar payı ödenmiştir, Toplamda 8,732,136.81 TL temettü ödemesi 03.01.2022 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0.000862251982 ‘dir. Kar payı ödemesi 31.12.2021 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987980BIST