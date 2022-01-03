***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2022 13:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
"01 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 dönemi için % 1,5575 kar payı ödenmiştir, Toplamda 8,732,136.81 TL temettü ödemesi 03.01.2022 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır. Kupon ödeme oranı pay başına 0.000862251982 ‘dir. Kar payı ödemesi 31.12.2021 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987980
BIST
15:161.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 50,94
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:1613,1189
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1356
|Açılış
|: 13,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:1614,9383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1680
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:16770,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -9,40
|Açılış
|: 769,39
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:16
|CRFSA
|42,02
|3.164.274
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|6.794.969
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.455.205
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.284.973
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.803.392
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,43
|49.502.510
|% -6,11
|
|NIBAS
|14,24
|19.823.080
|% -4,56
|
|AKGRT
|10,28
|11.772.078
|% -3,02
|
|DURDO
|19,35
|6.100.917
|% -2,91
|
|GARAN
|11,50
|1.328.995.274
|% 2,04
|
|THYAO
|20,86
|1.181.950.424
|% 4,20
|
|EREGL
|28,64
|947.334.751
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,46
|784.325.341
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|741.685.344
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|784.325.341
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|178.994.037
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.328.995.274
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,22
|233.340.005
|% 3,74
|
|TSKB
|1,50
|97.933.118
|% 4,17
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1033
|13,1189
|% -1,02
|
|Euro
|14,8876
|14,9383
|% -1,11
|
|Sterlin
|17,6995
|17,7883
|% -0,96
|
|Frank
|14,3464
|14,4328
|% -0,86
|
|Riyal
|3,4907
|3,5082
|% -0,83
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-7,02
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,68
|78,68
|0,90
|
Seans Raporu
15:16
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15:31KRSTL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 258, 307 adet işlem
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15:29INTEM
Yüzde 8.32 oranında artışla 96.95 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 257 adet işlem
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15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 37 artarak (% 2.94 ) 1, 695
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15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, MARKA, TSPOR, CRFSA, SKTAS
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15:28
KRSTL, CRFSA, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında