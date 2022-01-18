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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

18.01.2022 17:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut  Portföy  Can  Serbest   Özel  Fon" un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   17.01.2021 tarih  ve E-12233903-305.01.01- 15940  sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.    
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995041


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Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
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Gümüş Gr. 10,20 10,22 0,25  
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