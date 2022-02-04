***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Bursa İrtibat Bürosu Açılışı Hk.Şirketimizin "Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi N15 Efe Towers A Blok K:13 D:46 16110 Nilüfer / BURSA" adresinde irtibat bürosu açılmasına ilişkin başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2022 tarih ve E-12233903-350.08.08-16785 sayılı izin yazısı ile onaylanmıştır.Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999462BIST