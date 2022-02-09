***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2022 15:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/01/2022-31/01/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000624
BIST
15:162.008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -31,14
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
1.992
15:1613,4793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0358
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
15:1615,3992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0654
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
15:16791,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,00
|Açılış
|: 791,85
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler15:14
|PKENT
|653,80
|12.785.510
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.650.996
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.310.647
|% 9,95
|
|GMTAS
|2,75
|6.496.592
|% 8,70
|
|MOBTL
|1,91
|177.950.288
|% 8,52
|
|ORCAY
|30,46
|148.545.908
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.091.571
|% -9,96
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|KSTUR
|255,30
|166.658
|% -5,72
|
|THYAO
|28,70
|4.966.128.368
|% -3,69
|
|EREGL
|28,50
|1.363.323.002
|% -3,26
|
|KRDMD
|11,77
|1.142.169.743
|% -0,42
|
|TUPRS
|191,30
|1.027.016.913
|% 0,68
|
|SISE
|13,61
|816.592.265
|% -2,23
|
|THYAO
|28,70
|4.966.128.368
|% -3,69
|
|YKBNK
|4,02
|583.837.165
|% -1,95
|
|EKGYO
|2,28
|288.878.667
|% -2,15
|
|MOBTL
|1,91
|177.950.288
|% 8,52
|
|KRDMD
|11,77
|1.142.169.743
|% -0,42
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4639
|13,4739
|% -0,30
|
|Euro
|15,3690
|15,3846
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,2251
|18,3165
|% -0,21
|
|Frank
|14,4743
|14,5615
|% -0,32
|
|Riyal
|3,5804
|3,5983
|% -0,29
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,98
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|5.260
|5.340
|-29,00
|
|Tam
|5.234
|5.365
|-32,03
|
|Yarım
|2.530
|2.595
|-15,50
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,91
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,94
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29PKART
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 16.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 097, 445 adet işlem
-
15:28ISDMR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 893, 148 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, EREGL, KOZAA
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 34 kaybederek (% -1.66 ) 1, 801
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, INVEO, PKENT