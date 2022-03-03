***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2022 17:42
lar
01/02/2022-28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006912
BIST
17:412.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 37,72
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:4114,1092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:4115,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:41875,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,75
|Açılış
|: 875,02
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.147.104.048
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.836.729
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.443.501
|% 9,95
|
|KZBGY
|44,10
|10.933.649
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|143.463.349
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KONKA
|10,45
|144.473.957
|% -5,69
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KRDMD
|13,46
|3.894.401.238
|% 4,67
|
|THYAO
|26,06
|3.124.594.499
|% 0,31
|
|EREGL
|35,54
|2.881.291.861
|% 3,07
|
|GARAN
|11,75
|1.635.876.413
|% 1,12
|
|PETKM
|7,88
|1.229.052.293
|% 3,14
|
|EKGYO
|2,03
|239.643.237
|% 2,01
|
|HUNER
|2,62
|294.470.628
|% 1,55
|
|MOBTL
|1,70
|112.075.397
|% 5,59
|
|ODAS
|1,33
|66.332.418
|% 0,76
|
|AKFGY
|3,25
|143.463.349
|% -9,97
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0989
|14,1092
|% 0,14
|
|Euro
|15,6298
|15,6971
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,8329
|18,9273
|% 0,06
|
|Frank
|15,3073
|15,3995
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7515
|3,7704
|% 0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,75
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,95
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,52
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY
-
17:56
ISKUR, IPEKE, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
AKFGY, PAPIL, HLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında