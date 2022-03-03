***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.03.2022 17:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/02/2022-28/02/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006923
BIST
17:422.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,62
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
17:4214,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
17:4215,6862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0230
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
17:42875,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,88
|Açılış
|: 875,14
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|PKENT
|374,00
|21.090.314
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.148.039.991
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|514.877.420
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,92
|166.870.795
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,25
|143.602.960
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|KZBGY
|44,46
|12.085.960
|% -9,27
|
|KONKA
|10,42
|145.214.451
|% -5,96
|
|SANEL
|9,40
|9.429.376
|% -5,34
|
|KRDMD
|13,45
|3.977.455.527
|% 4,59
|
|THYAO
|25,98
|3.180.485.321
|% 0,00
|
|EREGL
|35,44
|3.000.984.680
|% 2,78
|
|ASELS
|23,76
|1.989.130.436
|% 3,48
|
|GARAN
|11,76
|1.667.481.294
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,45
|3.977.455.527
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,65
|715.739.496
|% 0,00
|
|PETKM
|7,87
|1.248.715.032
|% 3,01
|
|GARAN
|11,76
|1.667.481.294
|% 1,20
|
|DOHOL
|2,64
|345.722.284
|% 2,33
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0984
|14,1094
|% 0,14
|
|Euro
|15,6240
|15,6862
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,8222
|18,9166
|% 0,00
|
|Frank
|15,2893
|15,3814
|% 0,28
|
|Riyal
|3,7483
|3,7670
|% 0,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,91
|
|Altın Gr.
|875
|875
|2,88
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,26
|
Seans Raporu
17:42
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY