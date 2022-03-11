***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.03.2022 11:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy BKS Serbest Özel Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 04.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01- 18142 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009458
BIST
11:462.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,39
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.054
En Düşük
2.043
11:4614,9804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1259
|Açılış
|: 14,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9829
En Düşük
14,8075
11:4616,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1296
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:46959,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,23
|Açılış
|: 959,26
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,60
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:44
|GRSEL
|10,96
|14.415.096
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.615.421
|% 9,93
|
|MEPET
|2,25
|7.186.427
|% 7,14
|
|FORMT
|1,07
|55.797.841
|% 7,00
|
|ULUUN
|9,11
|93.325.505
|% 6,55
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|3,00
|7.658.732
|% -3,85
|
|MPARK
|28,90
|21.005.506
|% -3,67
|
|KAPLM
|56,00
|95.984
|% -3,45
|
|KRDMD
|15,51
|1.736.915.109
|% 0,91
|
|THYAO
|26,32
|1.609.110.048
|% 2,25
|
|SISE
|13,64
|1.056.479.047
|% 3,65
|
|EREGL
|34,62
|572.705.732
|% 0,00
|
|KOZAL
|146,60
|509.151.537
|% 2,30
|
|ODAS
|1,55
|243.116.966
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,51
|1.736.915.109
|% 0,91
|
|SISE
|13,64
|1.056.479.047
|% 3,65
|
|THYAO
|26,32
|1.609.110.048
|% 2,25
|
|EKGYO
|2,12
|125.154.397
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9640
|14,9656
|% 0,75
|
|Euro
|16,3900
|16,4000
|% -0,49
|
|Sterlin
|19,4860
|19,5837
|% 0,73
|
|Frank
|16,0028
|16,0992
|% 0,82
|
|Riyal
|3,9769
|3,9969
|% 0,91
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-4,19
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,40
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,02
|