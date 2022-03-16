***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.03.2022 11:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy 16.0 Serbest Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 11.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-18429 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010789
BIST
12:502.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,63
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
12:5014,7120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0128
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
12:5016,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0885
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
12:50909,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,16
|Açılış
|: 909,23
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PKENT
|436,90
|3.711.902
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.544.271
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.110.259
|% 9,87
|
|GZNMI
|25,18
|37.833.140
|% 9,76
|
|YUNSA
|17,60
|27.995.139
|% 9,11
|
|ORCAY
|23,10
|28.534.823
|% -9,98
|
|PENTA
|316,10
|42.686.648
|% -5,59
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|FENER
|27,02
|47.742.580
|% -3,22
|
|THYAO
|27,84
|2.281.021.484
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|953.114.863
|% 0,76
|
|FROTO
|283,00
|559.575.994
|% 3,59
|
|EREGL
|34,54
|513.565.562
|% 0,94
|
|AKBNK
|7,26
|406.198.680
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,24
|291.903.393
|% 3,23
|
|YKBNK
|3,83
|355.107.066
|% 0,26
|
|ODAS
|1,59
|131.838.857
|% 1,92
|
|THYAO
|27,84
|2.281.021.484
|% 0,65
|
|KRDMD
|14,54
|953.114.863
|% 0,76
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7013
|14,7120
|% 0,09
|
|Euro
|16,1588
|16,1775
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,1632
|19,2593
|% 0,29
|
|Frank
|15,5878
|15,6817
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9091
|3,9287
|% 0,10
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|4,25
|
|Altın Gr.
|909
|909
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.017
|6.108
|47,00
|
|Tam
|5.991
|6.143
|42,98
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|20,79
|
|Çeyrek
|1.452
|1.486
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,96
|
Seans Raporu
12:50
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866