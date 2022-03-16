Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

16.03.2022 11:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut  Portföy  16.0  Serbest  Fon" un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   11.03.2022    tarih  ve   E-12233903-305.01.01-18429    sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
 Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.    
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010789


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:502.094
Değişim :  0,70% |  14,63
Açılış :  2.092  
Önceki Kapanış :  2.079  
En Yüksek
2.098 En Düşük
2.088
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.711.902 % 9,99  
YEOTK 57,05 11.544.271 % 9,92  
OYLUM 4,90 4.110.259 % 9,87  
GZNMI 25,18 37.833.140 % 9,76  
YUNSA 17,60 27.995.139 % 9,11  
daha fazla
12:50 Alış Satış %  
Dolar 14,7013 14,7120 % 0,09  
Euro 16,1588 16,1775 % 0,55  
Sterlin 19,1632 19,2593 % 0,29  
Frank 15,5878 15,6817 % 0,27  
Riyal 3,9091 3,9287 % 0,10  
daha fazla
12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.923 4,25  
Altın Gr. 909 909 3,25  
Cumhuriyet 6.017 6.108 47,00  
Tam 5.991 6.143 42,98  
Yarım 2.896 2.971 20,79  
Çeyrek 1.452 1.486 10,40  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,06  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 -0,02  
B. Petrol 102 102 1,96  
Seans Raporu 12:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru