***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.03.2022 18:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011556
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0987
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0545
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05920,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,32
|Açılış
|: 920,51
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|KONTR
|138,60
|208.428.126
|% 8,03
|
|VBTYZ
|23,60
|110.369.164
|% 7,37
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|KARYE
|16,36
|18.113.195
|% -3,42
|
|RTALB
|16,53
|29.965.350
|% -3,33
|
|TDGYO
|6,89
|13.990.840
|% -2,96
|
|YEOTK
|64,10
|283.855.288
|% 2,15
|
|KONTR
|138,60
|208.428.126
|% 8,03
|
|OYAKC
|9,31
|195.376.873
|% 2,76
|
|ODAS
|1,61
|193.595.802
|% 1,26
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ODAS
|1,61
|193.595.802
|% 1,26
|
|MOBTL
|1,85
|55.233.090
|% 3,35
|
|AKSGY
|1,80
|40.689.071
|% 1,12
|
|HUNER
|2,53
|54.621.670
|% 1,61
|
|OYAKC
|9,31
|195.376.873
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7898
|14,8005
|% 0,67
|
|Euro
|16,3403
|16,3800
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,4449
|19,5424
|% 1,01
|
|Frank
|15,7919
|15,8870
|% 1,18
|
|Riyal
|3,9388
|3,9585
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-9,30
|
|Altın Gr.
|921
|921
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,11
|