***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016351
BIST
14:032.326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:0314,7468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:0316,0955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:03912,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,11
|Açılış
|: 912,06
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:03
|KONKA
|15,09
|140.086.894
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.590.904
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.475.606
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.111.027
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.521.059
|% 9,95
|
|BOBET
|4,85
|55.030.115
|% -4,90
|
|LIDER
|17,77
|171.103.504
|% -4,72
|
|CEOEM
|11,35
|35.182.298
|% -4,46
|
|NTHOL
|10,69
|46.582.644
|% -4,38
|
|DZGYO
|2,45
|13.906.222
|% -3,54
|
|THYAO
|34,80
|2.239.057.352
|% 0,87
|
|PETKM
|9,97
|1.570.482.908
|% 2,26
|
|ASELS
|25,76
|1.363.083.093
|% -1,00
|
|GARAN
|12,45
|1.116.488.620
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,00
|1.041.826.051
|% 0,41
|
|ODAS
|2,01
|733.349.613
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|574.438.574
|% -0,77
|
|PETKM
|9,97
|1.570.482.908
|% 2,26
|
|YKBNK
|4,20
|526.481.490
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,73
|769.231.559
|% 0,65
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7404
|14,7468
|% 0,23
|
|Euro
|16,0853
|16,0955
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2324
|19,3289
|% 0,19
|
|Frank
|15,7344
|15,8292
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% 0,12
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-0,36
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.026
|6.176
|-37,26
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-18,02
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-9,01
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,58
|
Seans Raporu
14:03
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14:18IDEAS
Yüzde 7.87 oranında artışla 24.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 277, 546 adet işlem
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14:17KFEIN
Yüzde 4.01 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 857 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VESTL, ASELS
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PETKM, KOZAA
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 093