***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016354
BIST
14:042.326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,43
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:0414,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:0416,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:04912,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,11
|Açılış
|: 912,06
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KONKA
|15,09
|140.103.629
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.625.789
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.475.606
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.111.027
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.521.059
|% 9,95
|
|BOBET
|4,84
|56.688.694
|% -5,10
|
|LIDER
|17,77
|171.303.741
|% -4,72
|
|NTHOL
|10,69
|47.166.384
|% -4,38
|
|CEOEM
|11,36
|35.411.873
|% -4,38
|
|ORMA
|30,50
|347.670
|% -3,17
|
|THYAO
|34,80
|2.240.862.131
|% 0,87
|
|PETKM
|9,98
|1.575.268.930
|% 2,36
|
|ASELS
|25,78
|1.367.107.089
|% -0,92
|
|GARAN
|12,45
|1.117.290.774
|% -0,32
|
|TUPRS
|242,10
|1.045.051.785
|% 0,46
|
|ODAS
|2,02
|733.885.583
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,58
|574.489.025
|% -0,39
|
|PETKM
|9,98
|1.575.268.930
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,19
|526.532.079
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,73
|770.384.679
|% 0,65
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7418
|14,7481
|% 0,24
|
|Euro
|16,0884
|16,1036
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2312
|19,3276
|% 0,18
|
|Frank
|15,7327
|15,8274
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9185
|3,9382
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-1,53
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.026
|6.176
|-37,42
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|-18,10
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-9,05
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,40
|
Seans Raporu
14:02
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14:17KFEIN
Yüzde 4.01 oranında artışla 20.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 857 adet işlem
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14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VESTL, ASELS
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14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PETKM, KOZAA
-
14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 093
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14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARMDA, DOAS, ULUSE, KONKA, PAGYO