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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016355


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BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONKA 15,09 140.086.894 % 9,99  
DOAS 70,05 56.590.904 % 9,97  
PAGYO 11,27 3.475.606 % 9,95  
ARMDA 94,45 12.111.027 % 9,95  
ULUSE 165,70 7.521.059 % 9,95  
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14:03 Alış Satış %  
Dolar 14,7404 14,7468 % 0,23  
Euro 16,0853 16,0955 % 0,25  
Sterlin 19,2324 19,3289 % 0,19  
Frank 15,7344 15,8292 % -0,31  
Riyal 3,9194 3,9391 % 0,12  
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14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -0,36  
Altın Gr. 913 913 2,18  
Cumhuriyet 6.053 6.145 -36,00  
Tam 6.026 6.176 -37,26  
Yarım 2.913 2.988 -18,02  
Çeyrek 1.461 1.494 -9,01  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,06  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,00  
B. Petrol 108 108 1,58  
Seans Raporu 14:03
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