***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016359
BIST
16:032.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,41
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:0314,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0327
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
16:0316,1234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0677
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:03912,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,87
|Açılış
|: 912,82
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KONKA
|15,09
|143.942.027
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.966.546
|% 9,97
|
|ARMDA
|94,45
|12.823.746
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.583.303
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.469.977
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,62
|19.820.250
|% -8,15
|
|LIDER
|17,40
|227.712.867
|% -6,70
|
|DZGYO
|2,39
|23.628.250
|% -5,91
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|THYAO
|34,78
|3.162.079.682
|% 0,81
|
|PETKM
|9,98
|1.981.354.967
|% 2,36
|
|ASELS
|25,72
|1.605.363.379
|% -1,15
|
|GARAN
|12,44
|1.363.675.650
|% -0,40
|
|SISE
|16,37
|1.272.322.217
|% -1,03
|
|ODAS
|2,05
|1.010.923.448
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|681.837.411
|% -0,77
|
|PETKM
|9,98
|1.981.354.967
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,17
|810.076.144
|% -0,95
|
|KARSN
|5,76
|958.887.857
|% 1,77
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7430
|14,7462
|% 0,23
|
|Euro
|16,1163
|16,1240
|% 0,43
|
|Sterlin
|19,2503
|19,3469
|% 0,28
|
|Frank
|15,7365
|15,8313
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,10
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,92
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|
Seans Raporu
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