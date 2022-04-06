***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016364
BIST
14:042.326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,64
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.323
14:0414,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0325
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
14:0416,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1142
En Düşük
16,0198
14:04911,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,76
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler14:04
|KONKA
|15,09
|140.105.696
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|56.641.410
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.491.384
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.111.027
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.521.888
|% 9,95
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|BOBET
|4,83
|57.124.521
|% -5,29
|
|LIDER
|17,76
|171.663.293
|% -4,77
|
|CEOEM
|11,35
|35.445.371
|% -4,46
|
|NTHOL
|10,70
|47.322.932
|% -4,29
|
|THYAO
|34,74
|2.251.866.948
|% 0,70
|
|PETKM
|10,00
|1.602.093.304
|% 2,56
|
|ASELS
|25,70
|1.381.339.220
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.118.011.307
|% -0,40
|
|TUPRS
|241,50
|1.052.912.889
|% 0,21
|
|ODAS
|2,01
|742.242.398
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,57
|574.553.981
|% -0,77
|
|PETKM
|10,00
|1.602.093.304
|% 2,56
|
|YKBNK
|4,19
|538.481.950
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,72
|780.723.395
|% 0,52
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7392
|14,7455
|% 0,22
|
|Euro
|16,0822
|16,0918
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2288
|19,3252
|% 0,17
|
|Frank
|15,7356
|15,8304
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9184
|3,9380
|% 0,09
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-4,43
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|-38,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-44,27
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-21,41
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,46
|