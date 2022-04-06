***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016367
BIST
15:332.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,87
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:3314,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0308
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:3316,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1279
En Düşük
16,0198
15:33912,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,67
|Açılış
|: 912,61
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KONKA
|15,09
|142.965.749
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.803.119
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.173
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.581.206
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.566.748
|% 9,95
|
|BOBET
|4,66
|76.959.790
|% -8,63
|
|LIDER
|17,38
|208.568.684
|% -6,81
|
|CEOEM
|11,18
|43.323.779
|% -5,89
|
|DZGYO
|2,40
|18.881.173
|% -5,51
|
|GZNMI
|43,86
|16.757.113
|% -5,47
|
|THYAO
|34,80
|2.669.863.841
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.912.190.292
|% 2,46
|
|ASELS
|25,70
|1.558.597.628
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.273.352.308
|% -0,40
|
|TUPRS
|242,60
|1.214.615.701
|% 0,66
|
|ODAS
|2,07
|970.177.569
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,56
|678.664.789
|% -1,16
|
|PETKM
|9,99
|1.912.190.292
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,15
|782.498.262
|% -1,43
|
|KARSN
|5,83
|741.761.197
|% 3,00
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7451
|% 0,22
|
|Euro
|16,1146
|16,1233
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2391
|19,3356
|% 0,22
|
|Frank
|15,7461
|15,8410
|% -0,23
|
|Riyal
|3,9181
|3,9377
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,92
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|6.040
|6.131
|-50,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|-55,54
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-26,86
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|-13,43
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 52 kaybederek (% -0.12 ) 2, 091
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ARMDA, KONKA, PAGYO, ULUSE
-
15:46
ODAS, KONKA, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
GZNMI, ISBTR, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 113 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem