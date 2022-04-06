***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2022 14:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/03/2022-31/03/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016369
BIST
15:332.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,87
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
15:3314,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0308
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
15:3316,1231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1279
En Düşük
16,0198
15:33912,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,67
|Açılış
|: 912,61
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KONKA
|15,09
|143.056.289
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.803.119
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.530.173
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.581.206
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.566.748
|% 9,95
|
|BOBET
|4,66
|76.959.790
|% -8,63
|
|LIDER
|17,37
|209.316.897
|% -6,86
|
|GZNMI
|43,50
|16.981.364
|% -6,25
|
|DZGYO
|2,40
|18.881.173
|% -5,51
|
|CEOEM
|11,23
|43.667.366
|% -5,47
|
|THYAO
|34,80
|2.675.153.010
|% 0,87
|
|PETKM
|9,99
|1.920.711.436
|% 2,46
|
|ASELS
|25,70
|1.560.737.377
|% -1,23
|
|GARAN
|12,44
|1.285.255.071
|% -0,40
|
|TUPRS
|242,30
|1.216.603.984
|% 0,54
|
|ODAS
|2,06
|970.971.375
|% 7,85
|
|EKGYO
|2,57
|678.727.366
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.920.711.436
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|783.324.566
|% -1,19
|
|KARSN
|5,82
|760.720.085
|% 2,83
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7381
|14,7451
|% 0,22
|
|Euro
|16,1146
|16,1233
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,2388
|19,3353
|% 0,22
|
|Frank
|15,7428
|15,8376
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9179
|3,9376
|% 0,08
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|1,86
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.050
|6.141
|-40,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|-39,26
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|-18,99
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|-9,49
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,88
|
Seans Raporu
15:31
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-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 52 kaybederek (% -0.12 ) 2, 091
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, ARMDA, KONKA, PAGYO, ULUSE
-
15:46
ODAS, KONKA, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
GZNMI, ISBTR, BOBET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:46
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 113 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem