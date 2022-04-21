***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2022 14:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzacetname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022662
BIST
15:512.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
15:5114,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0286
|Açılış
|: 14,7070
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7007
En Düşük
14,6564
15:5116,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0973
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
15:51919,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 919,83
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler15:51
|IHAAS
|19,25
|12.458.114
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.342.930
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.039.599
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|52.920.884
|% 9,87
|
|TDGYO
|8,35
|12.660.083
|% 8,16
|
|HUNER
|3,20
|156.623.789
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|KAPLM
|49,90
|7.169.443
|% -4,31
|
|MANAS
|26,26
|61.638.100
|% -4,09
|
|MEPET
|3,50
|6.538.382
|% -3,85
|
|THYAO
|39,84
|3.553.509.031
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|GARAN
|14,45
|2.580.570.448
|% 1,83
|
|KRDMD
|16,37
|1.852.220.762
|% 1,05
|
|ASELS
|28,22
|1.563.054.996
|% 1,29
|
|EKGYO
|3,13
|2.729.418.291
|% 7,56
|
|ODAS
|2,56
|633.459.706
|% -1,92
|
|VAKBN
|4,66
|1.094.621.053
|% 5,91
|
|YKBNK
|5,33
|1.186.633.488
|% 0,38
|
|TSKB
|2,04
|414.666.860
|% 2,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6966
|14,6999
|% 0,19
|
|Euro
|16,0097
|16,0292
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1121
|19,2079
|% -0,01
|
|Frank
|15,4164
|15,5093
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9069
|3,9265
|% 0,18
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,99
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.102
|6.195
|-4,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|8,76
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|4,24
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,32
|
Seans Raporu
15:51
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16:04PAGYO
Yüzde 6.05 oranında artışla 13.15 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 018 adet işlem
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16:03TDGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 729 adet işlem
-
16:02XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 34, 745.00 milyon TL de
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 046, 018 adet işlem
-
16:01INVEO
Yüzde 5.76 oranında artışla 34.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 522, 829 adet işlem