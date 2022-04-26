***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2022 16:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Avşar Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -20734 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023853
BIST
16:402.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -20,37
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
16:4014,8047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0370
|Açılış
|: 14,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8061
En Düşük
14,7663
16:4015,8173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0164
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:40909,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,50
|Açılış
|: 909,43
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,55
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ACSEL
|43,12
|68.238.663
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.880.425
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.305.132
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,77
|37.308.414
|% -9,13
|
|KGYO
|4,74
|20.731.433
|% -7,60
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|GSDDE
|4,11
|33.499.201
|% -6,80
|
|THYAO
|39,90
|5.594.487.907
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,14
|2.519.268.043
|% 0,53
|
|GARAN
|14,97
|1.766.196.343
|% 0,00
|
|TUPRS
|247,40
|1.479.578.200
|% -4,63
|
|EREGL
|33,96
|1.451.780.049
|% -1,57
|
|EKGYO
|2,70
|1.100.160.073
|% -2,17
|
|YKBNK
|5,04
|1.232.467.881
|% -1,75
|
|ODAS
|2,46
|571.530.837
|% -0,81
|
|TSKB
|1,95
|325.017.649
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,14
|2.519.268.043
|% 0,53
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8022
|14,8047
|% 0,25
|
|Euro
|15,8096
|15,8173
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7112
|18,8050
|% -0,34
|
|Frank
|15,4004
|15,4932
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9343
|3,9540
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,47
|
|Altın Gr.
|908
|908
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|37,56
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|18,17
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,08
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 56 kaybederek (% -1.03 ) 2, 753
-
16:55XU100
Endeks 2, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 36, 421.00 milyon TL de
-
16:55TKFEN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 506, 913 adet işlem
-
16:53DURDO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 19.94 lira fiyatla işlem gören hissede 540, 462 adet işlem
-
16:51KUTPO
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 48.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 029 adet işlem