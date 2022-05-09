***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.05.2022 15:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy CO Serbest Özel Fon " un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 29.04.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21048 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyu bilgisine sunarız.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027761
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1503
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
18:0515,9199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1457
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
18:05903,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,29
|Açılış
|: 903,92
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0894
|15,0974
|% 1,02
|
|Euro
|15,8999
|15,9211
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,5408
|18,6338
|% 0,87
|
|Frank
|15,1106
|15,2016
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0139
|4,0341
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-22,68
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 36, 258.00 milyon TL de
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK