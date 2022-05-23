***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2022 18:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy İkinci Serbest ( TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 23.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 -21682 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031872
BIST
18:052.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,55
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
18:0515,7978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0750
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,6897
18:0516,8754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0743
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7440
18:05939,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,54
|Açılış
|: 939,02
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
935,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|72,60
|19.386.502
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,52
|7.130.308
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.877.758
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.637.243
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.591.882
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.391.702
|% -10,00
|
|SELVA
|10,20
|27.602.043
|% -8,52
|
|ORCAY
|18,21
|133.574.598
|% -7,61
|
|OZRDN
|9,25
|2.592.913
|% -7,50
|
|UFUK
|35,90
|1.264.052
|% -7,24
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|THYAO
|42,96
|3.592.256.815
|% 0,23
|
|ASELS
|23,60
|2.295.045.529
|% 3,60
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|SISE
|19,35
|2.088.811.939
|% -0,36
|
|SKBNK
|1,27
|565.770.086
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,40
|1.329.394.327
|% 1,62
|
|GARAN
|15,17
|4.206.225.852
|% -6,65
|
|PETKM
|9,13
|2.259.207.997
|% -1,19
|
|KARSN
|5,75
|1.372.514.574
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7510
|15,7978
|% -0,47
|
|Euro
|16,8282
|16,8754
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,7528
|19,8519
|% -0,07
|
|Frank
|16,2448
|16,3426
|% 0,16
|
|Riyal
|4,1872
|4,2082
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,86
|
|Altın Gr.
|939
|939
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 82 kaybederek (% -0.03 ) 2, 631
-
17:59XU100
Endeks 2, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 33, 960.00 milyon TL de
-
17:59GLBMD
Yüzde -5.44 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 497, 230 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde 6.29 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 494, 775 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 33, 564.00 milyon TL de