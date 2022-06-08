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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.06.2022 14:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest  Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut  Portföy Güney  Serbest  Özel  Fon   " un  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   07.06.2022     tarih   ve    E-12233903-305.01.01 – 22447     sayılı  onay  yazısı   ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir . 
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.      
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035721


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