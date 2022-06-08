***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:43
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035835
BIST
18:052.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,83
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
18:0517,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3771
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
18:0518,4539
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4806
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
18:051.022,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 24,71
|Açılış
|: 1.022,53
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|46,70
|2.082.028
|% 9,99
|
|ACSEL
|55,35
|22.857.558
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.199.218
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,30
|605.256.035
|% 8,25
|
|FONET
|11,89
|94.949.018
|% 7,50
|
|OYYAT
|76,50
|87.702.942
|% -10,00
|
|CASA
|108,00
|1.344.104
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.690.103
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.575.344
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.770.773.578
|% -9,95
|
|THYAO
|46,72
|6.786.409.421
|% -3,59
|
|SISE
|21,86
|3.936.162.725
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.970.523.903
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,62
|2.608.793.979
|% -3,31
|
|EREGL
|34,12
|2.538.775.256
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,68
|1.069.327.572
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|428.469.734
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,97
|1.161.377.568
|% -6,59
|
|TSKB
|2,29
|651.519.416
|% -4,98
|
|YKBNK
|4,58
|1.172.247.314
|% -6,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1203
|17,1226
|% 2,20
|
|Euro
|18,4208
|18,4543
|% 2,68
|
|Sterlin
|21,4076
|21,5150
|% 1,80
|
|Frank
|17,4968
|17,6023
|% 1,99
|
|Riyal
|4,5479
|4,5707
|% 2,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|5,63
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|24,58
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,22
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,20
|