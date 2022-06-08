***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035849
BIST
16:512.636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -12,29
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5117,1447
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3905
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5118,4731
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,4998
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:511.019,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 21,58
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:51
|ULUUN
|22,66
|459.381.079
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|20.033.042
|% 9,93
|
|TUKAS
|12,92
|235.269.220
|% 7,94
|
|FADE
|6,91
|71.138.956
|% 7,30
|
|MAGEN
|13,12
|88.748.630
|% 6,75
|
|RYGYO
|4,46
|91.331.144
|% -9,90
|
|OYYAT
|78,20
|79.220.489
|% -8,00
|
|TETMT
|243,00
|27.877.860
|% -7,57
|
|FLAP
|4,01
|57.772.559
|% -5,65
|
|UNLU
|5,67
|34.370.147
|% -5,50
|
|GZNMI
|38,76
|728.030.720
|% 0,88
|
|PGSUS
|162,10
|557.407.699
|% 2,66
|
|ODAS
|2,99
|486.207.660
|% -0,33
|
|ULUUN
|22,66
|459.381.079
|% 10,00
|
|BERA
|12,19
|410.634.113
|% 3,92
|
|SEGYO
|1,26
|382.591.824
|% 4,13
|
|MOBTL
|1,86
|203.732.909
|% 1,09
|
|BERA
|12,19
|410.634.113
|% 3,92
|
|PEKGY
|1,23
|36.789.265
|% -2,38
|
|FORMT
|1,66
|41.762.803
|% -1,78
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1292
|17,1447
|% 2,33
|
|Euro
|18,4341
|18,4731
|% 2,78
|
|Sterlin
|21,4234
|21,5308
|% 1,88
|
|Frank
|17,5048
|17,6103
|% 2,03
|
|Riyal
|4,5499
|4,5727
|% 2,17
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,38
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|160,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,18
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,84
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,92
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|