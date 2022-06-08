***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035851
BIST
16:522.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,62
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:5217,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3897
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:5218,4705
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,4972
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:521.020,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 22,65
|Açılış
|: 1.019,41
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ACSEL
|55,35
|20.184.319
|% 9,93
|
|ULUUN
|22,60
|462.465.498
|% 9,71
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|FADE
|6,92
|74.548.932
|% 7,45
|
|TUKAS
|12,80
|237.949.635
|% 6,93
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.446.493
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,23
|106.965.046
|% -9,26
|
|OYYAT
|78,15
|79.357.407
|% -8,06
|
|TETMT
|243,90
|27.985.769
|% -7,23
|
|THYAO
|48,40
|5.532.006.402
|% -0,12
|
|SISE
|22,80
|3.336.448.345
|% -1,21
|
|SASA
|44,80
|2.307.874.432
|% 3,04
|
|KRDMD
|15,31
|1.956.729.759
|% 1,26
|
|EREGL
|35,26
|1.832.292.306
|% 1,61
|
|SEGYO
|1,27
|383.052.508
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,83
|803.890.540
|% -0,35
|
|TSKB
|2,38
|579.070.770
|% -1,24
|
|DOHOL
|4,15
|889.789.951
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,80
|869.625.358
|% -1,64
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1297
|17,1439
|% 2,33
|
|Euro
|18,4371
|18,4705
|% 2,77
|
|Sterlin
|21,4501
|21,5577
|% 2,01
|
|Frank
|17,5209
|17,6264
|% 2,13
|
|Riyal
|4,5543
|4,5771
|% 2,27
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,39
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|165,00
|
|Tam
|6.781
|6.952
|167,16
|
|Yarım
|3.277
|3.363
|80,86
|
|Çeyrek
|1.644
|1.681
|40,43
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,13
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,04
|