***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035856
BIST
17:532.552
En Yüksek
|Değişim
|: -3,63%
|| -96,04
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.544
17:5317,1313
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,3771
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5318,4471
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 0,4738
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:531.019,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 21,94
|Açılış
|: 1.019,77
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ACSEL
|55,35
|21.917.438
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.945.239
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,26
|562.952.947
|% 8,06
|
|FONET
|11,74
|88.800.990
|% 6,15
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.432.132
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|109.307.925
|% -9,90
|
|TETMT
|237,70
|30.655.331
|% -9,59
|
|TOASO
|66,55
|1.653.370.112
|% -9,27
|
|THYAO
|47,62
|6.209.317.668
|% -1,73
|
|SISE
|22,12
|3.645.838.832
|% -4,16
|
|SASA
|42,98
|2.830.107.519
|% -1,15
|
|KRDMD
|14,82
|2.488.276.528
|% -1,98
|
|EREGL
|34,36
|2.372.080.955
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,72
|954.833.420
|% -4,23
|
|SEGYO
|1,25
|416.241.557
|% 3,31
|
|TSKB
|2,33
|618.811.154
|% -3,32
|
|DOHOL
|4,02
|1.067.610.364
|% -5,41
|
|YKBNK
|4,67
|1.011.748.759
|% -4,30
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1124
|17,1232
|% 2,20
|
|Euro
|18,3972
|18,4417
|% 2,61
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4915
|% 1,69
|
|Frank
|17,4758
|17,5811
|% 1,86
|
|Riyal
|4,5417
|4,5645
|% 1,99
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|23,11
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,02
|