***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035862
BIST
16:342.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -24,44
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:3417,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,3738
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:3418,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4794
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:341.019,37
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 21,55
|Açılış
|: 1.019,37
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:34
|ACSEL
|55,25
|19.182.938
|% 9,73
|
|EMKEL
|2,61
|26.482.997
|% 9,66
|
|ULUUN
|22,48
|429.885.838
|% 9,13
|
|TUKAS
|12,87
|226.955.485
|% 7,52
|
|MAGEN
|13,17
|85.572.347
|% 7,16
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|90.631.290
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,31
|103.786.069
|% -8,38
|
|OYYAT
|78,05
|78.171.306
|% -8,18
|
|TETMT
|244,80
|27.207.935
|% -6,88
|
|THYAO
|48,22
|5.357.555.364
|% -0,50
|
|SISE
|22,58
|3.239.821.024
|% -2,17
|
|SASA
|44,48
|2.199.405.308
|% 2,30
|
|KRDMD
|15,16
|1.852.227.989
|% 0,26
|
|SAHOL
|20,56
|1.747.297.032
|% -2,93
|
|SEGYO
|1,26
|379.320.466
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,81
|784.303.892
|% -1,06
|
|TSKB
|2,36
|554.488.930
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,12
|866.111.291
|% -3,06
|
|YKBNK
|4,77
|826.241.557
|% -2,25
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1101
|17,1280
|% 2,23
|
|Euro
|18,4204
|18,4527
|% 2,67
|
|Sterlin
|21,3933
|21,5006
|% 1,74
|
|Frank
|17,4659
|17,5711
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5481
|4,5709
|% 2,13
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|1,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|26,27
|
|Cumhuriyet
|6.835
|6.938
|186,00
|
|Tam
|6.796
|6.967
|182,37
|
|Yarım
|3.285
|3.370
|88,22
|
|Çeyrek
|1.647
|1.685
|44,11
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,21
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,10
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49MNDRS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 453, 757 adet işlem
-
16:48TOASO
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 68.40 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 228, 777 adet işlem
-
16:47RYSAS
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 022, 387 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 85 kaybederek (% -0.96 ) 2, 356
-
16:46
ZGOLD, TMSN, TUKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında