***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2022 16:44
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/05/2022-31/05/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035864
BIST
16:472.629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -18,74
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.611
16:4717,1395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 0,3853
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
16:4718,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 0,4897
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
16:471.020,15
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 22,32
|Açılış
|: 1.020,15
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ULUUN
|22,66
|447.016.497
|% 10,00
|
|ACSEL
|55,35
|19.958.209
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|26.585.896
|% 9,66
|
|TUKAS
|12,91
|233.339.544
|% 7,85
|
|FONET
|11,80
|80.623.696
|% 6,69
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|RYGYO
|4,46
|91.325.649
|% -9,90
|
|RYSAS
|8,30
|105.712.386
|% -8,49
|
|OYYAT
|78,00
|78.971.589
|% -8,24
|
|TETMT
|243,90
|27.798.898
|% -7,23
|
|THYAO
|48,36
|5.457.642.934
|% -0,21
|
|SISE
|22,72
|3.303.811.506
|% -1,56
|
|SASA
|44,62
|2.253.251.993
|% 2,62
|
|KRDMD
|15,25
|1.923.887.058
|% 0,86
|
|SAHOL
|20,64
|1.800.525.189
|% -2,55
|
|SEGYO
|1,26
|381.214.033
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,83
|799.507.881
|% -0,35
|
|TSKB
|2,36
|569.696.666
|% -2,07
|
|DOHOL
|4,14
|882.312.846
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,79
|846.108.976
|% -1,84
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1418
|17,1575
|% 2,41
|
|Euro
|18,4445
|18,4834
|% 2,84
|
|Sterlin
|21,4326
|21,5401
|% 1,92
|
|Frank
|17,4951
|17,6005
|% 1,98
|
|Riyal
|4,5488
|4,5716
|% 2,15
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,38
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|160,00
|
|Tam
|6.783
|6.954
|169,18
|
|Yarım
|3.278
|3.364
|81,84
|
|Çeyrek
|1.644
|1.682
|40,92
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,14
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,09
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
16:59NTGAZ
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 890, 863 adet işlem
-
16:58IHAAS
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 129 adet işlem
-
16:57KNFRT
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 350 adet işlem
-
16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 05 kaybederek (% -0.58 ) 2, 917
-
16:56XU100
Endeks 2, 632 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 41, 158.00 milyon TL de