***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2022 16:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Fon Sepeti Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 13.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 22707 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037689
BIST
16:552.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -44,02
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:5517,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0662
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:5518,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0981
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:551.018,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.018,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SANEL
|6,16
|5.567.853
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.281.100
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.876.817
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|MEGAP
|5,98
|63.059.434
|% -7,57
|
|MEGAP
|5,98
|63.059.434
|% -7,57
|
|FONET
|13,73
|117.999.423
|% -7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,77
|15.174.191
|% -5,45
|
|THYAO
|47,50
|4.330.732.091
|% -1,94
|
|SASA
|45,76
|2.757.149.156
|% 2,33
|
|EREGL
|29,40
|2.396.160.373
|% -1,87
|
|SISE
|21,18
|1.561.322.740
|% -2,84
|
|KRDMD
|13,15
|1.165.222.968
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,66
|888.356.772
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|458.255.347
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,94
|599.528.563
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,66
|686.654.204
|% -2,31
|
|ODAS
|2,99
|426.616.367
|% 2,05
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2946
|17,3034
|% 0,38
|
|Euro
|18,0811
|18,1165
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1560
|21,2621
|% 1,20
|
|Frank
|17,7314
|17,8382
|% 2,76
|
|Riyal
|4,5984
|4,6215
|% 0,48
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-7,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|46,00
|
|Tam
|6.764
|6.867
|-4,00
|
|Yarım
|3.321
|3.359
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,01
|
Seans Raporu
16:53
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17:08MEGAP
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