***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.06.2022 12:05
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy AS Serbest Özel Fon " nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş
ve 23.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 23151 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039640
BIST
18:052.491
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -38,35
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1285
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
18:0517,5350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
18:05974,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,37
|Açılış
|: 974,22
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,34
|93.141.046
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|4.425.259
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.407.985
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.812.928
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,90
|11.609.523
|% 9,75
|
|SEKUR
|15,17
|103.292.408
|% -9,11
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|LIDFA
|13,29
|47.555.251
|% -7,71
|
|IHAAS
|27,20
|30.044.976
|% -6,66
|
|SELVA
|8,33
|152.372.575
|% -6,61
|
|THYAO
|48,22
|5.809.985.233
|% -2,70
|
|SISE
|21,38
|1.836.484.318
|% -1,29
|
|EREGL
|27,40
|1.531.368.862
|% -1,58
|
|SAHOL
|20,08
|1.393.425.339
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,31
|1.185.928.339
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,49
|1.111.164.694
|% -3,44
|
|ODAS
|3,07
|697.313.567
|% -2,54
|
|EKGYO
|2,63
|568.835.801
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|390.014.586
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.185.928.339
|% -2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6029
|16,6544
|% 0,78
|
|Euro
|17,4906
|17,5350
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,2384
|20,3399
|% 0,10
|
|Frank
|17,3057
|17,4099
|% 0,51
|
|Riyal
|4,4194
|4,4416
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.494
|6.619
|27,00
|
|Yarım
|3.183
|3.237
|13,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de