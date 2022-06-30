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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

30.06.2022 15:49
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

     Kurucusu  olduğumuz  Azimut   Portföy   Serbest   Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    " Azimut   Portföy    19.0  Serbest (Döviz ) Fon  " nun  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   28.06.2022    tarih   ve    E-12233903-305.01.01 – 23347  sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır.      
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040356


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Tam 6.486 6.580 -61,00  
Yarım 3.175 3.217 -30,00  
Çeyrek 1.590 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 -0,36  
Gümüş Gr. 10,98 11,00 -0,12  
B. Petrol 110 110 -2,27  
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