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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

01.07.2022 14:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.
Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.
Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır.
Bu sebeple https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP  internet adresindeki grafikte 01/07/2022 tarihinde görülen -%8,967 oranındaki negatif getirinin %8,69'lık kısmı aynı orandaki kupon ödemesinden kaynaklanmaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040654


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