***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 14:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahnamesinin 2.3. maddesinde yer alan yatırım stratejisi çerçevesinde, fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak, yatırımcısına orta-uzun vade perspektifinde bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu nakit akışı, her yılın Ocak ayının ilk iş günü ile Temmuz ayının ilk işgünü yapılacak kupon ödemeleri ile sağlanmaktadır. Kupon ödemesinin oranı 6 aylık dönemde tahsil edilmiş olan nakit temettülerin toplamının, dönem sonu itibariyle fonun dolaşımda bulunan pay adedine bölünmesi suretiyle bulunmaktadır.
Fonun ödeyeceği kupon, fonda oluşan karın dağıtımı değil, elde edilen nakdin uzun vadeli yatırımcılara yansıtılmasıdır.
Bu tutarın ödenmesi ile fonun toplam değerinde kupon tutarı kadar azalış gerçekleşmekte ve bu azalış katılma payı fiyatına oransal olarak yansımaktadır.
Bu sebeple https://www.tefas.gov.tr/FonAnaliz.aspx?FonKod=GSP internet adresindeki grafikte 01/07/2022 tarihinde görülen -%8,967 oranındaki negatif getirinin %8,69'lık kısmı aynı orandaki kupon ödemesinden kaynaklanmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040654
BIST
14:222.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 26,50
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:2216,7693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0709
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:2217,5153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0121
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:22963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,52
|Açılış
|: 963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
962,36
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ISSEN
|28,16
|57.751.226
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,90
|1.022.831.206
|% 8,76
|
|BOBET
|6,61
|25.067.800
|% 8,01
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|OZKGY
|5,92
|25.742.477
|% 7,44
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,14
|91.040.263
|% -4,29
|
|OYLUM
|2,79
|5.022.225
|% -4,12
|
|GLRYH
|3,28
|26.455.014
|% -3,81
|
|OYAYO
|8,30
|2.018.413
|% -3,71
|
|THYAO
|48,78
|3.469.117.399
|% 4,23
|
|SISE
|21,14
|1.144.749.109
|% -1,67
|
|KOZAL
|184,90
|1.022.831.206
|% 8,76
|
|EREGL
|27,08
|832.927.985
|% -0,22
|
|TUPRS
|269,60
|704.886.176
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,65
|228.700.882
|% 0,38
|
|ODAS
|2,89
|215.890.923
|% 0,00
|
|THYAO
|48,78
|3.469.117.399
|% 4,23
|
|YKBNK
|4,35
|310.752.510
|% 0,46
|
|SISE
|21,14
|1.144.749.109
|% -1,67
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7467
|16,7693
|% 0,42
|
|Euro
|17,4971
|17,5153
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,1043
|20,2051
|% -0,81
|
|Frank
|17,3670
|17,4717
|% -0,24
|
|Riyal
|4,4461
|4,4684
|% 0,25
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-20,00
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|6.433
|6.531
|-60,00
|
|Tam
|6.431
|6.516
|-74,00
|
|Yarım
|3.148
|3.186
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,28
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,15
|
Seans Raporu
14:22
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-
14:38XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 16, 488.00 milyon TL de
-
14:37BMSCH
Yüzde 5.60 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 964, 486 adet işlem
-
14:36BOBET
Yüzde 7.35 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 857, 308 adet işlem
-
14:34IPEKE
Yüzde 6.48 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594, 038 adet işlem
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 26 artarak (% 1.23 ) 2, 160