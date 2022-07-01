***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
"01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemi için % 8.69 kar payı ödenmiştir, Toplamda 76,084,249.37 TL temettü ödemesi 01.07.2022 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır.
Kupon ödeme oranı pay başına 0.006003689623' dür
Kar payı ödemesi 30.06.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040657
BIST
15:292.443
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 37,72
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:2916,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0633
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:2917,4647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0627
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:29962,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -7,74
|Açılış
|: 962,18
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISSEN
|28,16
|58.730.630
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|BMSCH
|11,82
|91.144.233
|% 8,54
|
|GESAN
|45,54
|225.334.068
|% 8,38
|
|OZKGY
|5,94
|35.968.826
|% 7,80
|
|RTALB
|7,07
|98.992.878
|% -5,23
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|32.008.832
|% -4,69
|
|EGPRO
|34,54
|11.569.158
|% -3,63
|
|OYAYO
|8,31
|2.187.182
|% -3,60
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|KOZAL
|184,80
|1.108.027.670
|% 8,71
|
|EREGL
|27,22
|936.660.973
|% 0,29
|
|TUPRS
|270,30
|812.933.971
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,65
|235.086.663
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,39
|382.065.976
|% 1,39
|
|THYAO
|49,34
|4.148.182.637
|% 5,43
|
|ODAS
|2,91
|240.438.433
|% 0,69
|
|SISE
|21,20
|1.286.938.640
|% -1,40
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7482
|16,7617
|% 0,38
|
|Euro
|17,4553
|17,4647
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,0745
|20,1752
|% -0,96
|
|Frank
|17,3448
|17,4493
|% -0,37
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 0,35
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-19,28
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-7,53
|
|Cumhuriyet
|6.437
|6.535
|-56,00
|
|Tam
|6.435
|6.523
|-67,00
|
|Yarım
|3.150
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.578
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,36
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,24
|
Seans Raporu
15:29
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15:44OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
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Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 215, 034 adet işlem
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15:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
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15:43XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 19, 342.00 milyon TL de
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15:43FENER
Yüzde 6.52 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 769, 854 adet işlem