***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar"01 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemi için % 8.69 kar payı ödenmiştir, Toplamda 76,084,249.37 TL temettü ödemesi 01.07.2022 tarihinde MKK aracılığıyla yapılmıştır.Kupon ödeme oranı pay başına 0.006003689623' dürKar payı ödemesi 30.06.2022 tarihli fon birim pay fiyatına yansıtılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040657BIST