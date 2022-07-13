BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,4033
|17,4557
|% 0,82
|Euro
|17,5690
|17,6443
|% 1,47
|Sterlin
|20,7000
|20,8038
|% 1,00
|Frank
|17,7418
|17,8487
|% 1,13
|Riyal
|4,6304
|4,6536
|% 0,81
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|12,68
|Altın Gr.
|977
|977
|17,01
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|Tam
|6.607
|6.753
|154,00
|Yarım
|3.220
|3.286
|58,00
|Çeyrek
|1.615
|1.645
|35,00
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,31
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,29
|B. Petrol
|100
|100
|0,41
Seans Raporu 18:05
- 17:59DAGHL Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
- 17:58IZFAS Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
- 17:56 KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında