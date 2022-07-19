Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

19.07.2022 12:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu  olduğumuz  Azimut   Portföy Yönetimi A.Ş Serbest   Şemsiye  Fon ‘a   bağlı    "Azimut  Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon" nun  kuruluşuna  izin verilmesi   talebi ile  Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru  Kurulca  uygun  bulunmuş  ve   01.07.2022     tarih   ve    E-12233903-305.01.01 – 23566   sayılı  onay  yazısı   ile  tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .
Fon  izahnamesi    ekte   yer  almaktadır. 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046303


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:592.489
Değişim :  1,54% |  37,74
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.493 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 12,55 13.611.839 % 9,99  
IMASM 63,35 9.887.289 % 9,98  
UFUK 84,90 1.546.491 % 9,97  
RTALB 10,16 150.007.794 % 9,96  
HUBVC 8,72 20.519.690 % 9,96  
daha fazla
13:59 Alış Satış %  
Dolar 17,5732 17,5832 % 0,87  
Euro 18,0407 18,0529 % 1,91  
Sterlin 21,0659 21,1715 % 1,25  
Frank 18,0878 18,1967 % 1,65  
Riyal 4,6660 4,6894 % 0,62  
daha fazla
13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 7,66  
Altın Gr. 970 970 10,32  
Cumhuriyet 6.526 6.624 11,00  
Tam 6.554 6.614 -10,00  
Yarım 3.194 3.233 0,00  
Çeyrek 1.602 1.617 1,00  
Gümüş.Ons 18,87 18,91 0,19  
Gümüş Gr. 10,66 10,69 0,18  
B. Petrol 105 105 -1,32  
Seans Raporu 13:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru