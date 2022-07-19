***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.07.2022 12:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı "Azimut Portföy KZY Serbest (Döviz) Özel Fon" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 01.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 23566 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046303
BIST
13:592.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 37,74
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
13:5917,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1508
|Açılış
|: 17,5870
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|Önceki Kapanış
|: 17,4900
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17,5832
En Düşük
17,4264
13:5918,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,3389
|Açılış
|: 18,0250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,0529
En Düşük
17,6727
13:59970,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,56
|Açılış
|: 970,11
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|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KLRHO
|12,55
|13.611.839
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.887.289
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|RTALB
|10,16
|150.007.794
|% 9,96
|
|HUBVC
|8,72
|20.519.690
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,37
|26.597.769
|% -4,97
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|PENTA
|411,30
|28.964.947
|% -3,45
|
|CANTE
|55,15
|25.426.576
|% -3,25
|
|HEDEF
|6,77
|8.863.767
|% -3,15
|
|THYAO
|50,45
|2.577.041.356
|% 0,94
|
|SISE
|20,90
|1.042.555.518
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,49
|762.135.354
|% 2,28
|
|EREGL
|27,66
|677.149.932
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|938.013.277
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,49
|762.135.354
|% 2,28
|
|ODAS
|3,53
|589.746.679
|% 1,15
|
|TSKB
|2,19
|151.524.791
|% 2,34
|
|THYAO
|50,45
|2.577.041.356
|% 0,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5732
|17,5832
|% 0,87
|
|Euro
|18,0407
|18,0529
|% 1,91
|
|Sterlin
|21,0659
|21,1715
|% 1,25
|
|Frank
|18,0878
|18,1967
|% 1,65
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,62
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,66
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,32
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.554
|6.614
|-10,00
|
|Yarım
|3.194
|3.233
|0,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,69
|0,18
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,32
|