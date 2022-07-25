***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.07.2022 16:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı " Azimut Portföy Luna Serbest Özel Fon" nun kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 22.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01 – 24065 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Fon izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047566
BIST
17:082.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 33,98
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:0817,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1055
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:0818,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1620
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:08985,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 985,22
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler17:08
|INTEM
|73,15
|37.067.119
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|36.126.630
|% 9,97
|
|NTGAZ
|8,95
|41.592.122
|% 9,95
|
|KLRHO
|17,90
|69.734.523
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|192.863.711
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,84
|85.635.610
|% -9,89
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|23,92
|461.982.947
|% -5,23
|
|THYAO
|49,76
|3.302.454.788
|% -0,58
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.533.426.881
|% 1,43
|
|AKBNK
|8,98
|927.147.779
|% 3,94
|
|EREGL
|28,52
|838.355.036
|% 1,35
|
|EKGYO
|3,16
|1.574.014.418
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|308.823.868
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,80
|838.235.131
|% 2,78
|
|ODAS
|3,77
|574.729.211
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|350.158.954
|% 3,42
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8284
|17,8327
|% 0,60
|
|Euro
|18,2728
|18,2852
|% 0,89
|
|Sterlin
|21,4582
|21,5658
|% 1,11
|
|Frank
|18,4227
|18,5337
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7314
|4,7551
|% 0,58
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-8,89
|
|Altın Gr.
|987
|987
|2,36
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.726
|11,00
|
|Tam
|6.646
|6.710
|-52,00
|
|Yarım
|3.238
|3.281
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,82
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23PNLSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 14.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 341, 234 adet işlem
-
17:21MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 697, 783 adet işlem
-
17:21MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 697, 783 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, THYAO, PGSUS
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 26 artarak (% 1.41 ) 2, 250