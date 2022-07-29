***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarAzimut Portföy Yönetimi A.Ş. Bodrum İrtibat Bürosu Açılışı Hk.Şirketimizin "Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Midpoint Center İş Merkezi N29/38 Bodrum / MUĞLA" adresinde irtibat bürosu açılmasına ilişkin başvuru talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2022 tarih ve E-12233903-350.08.08-24340 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılanmıştır."Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049175BIST