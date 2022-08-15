***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.08.2022 15:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/07/2022-31/07/2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055419
BIST
16:332.850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -13,82
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
16:3317,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
16:3318,3383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0626
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
16:331.028,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.028,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler16:33
|CMBTN
|240,30
|5.788.827
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.175.760
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|35.229.601
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|546.111.185
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.063.731
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,97
|18.183.737
|% -6,13
|
|DEVA
|33,54
|87.396.478
|% -5,20
|
|MEGAP
|2,86
|28.597.371
|% -4,67
|
|THYAO
|62,60
|3.327.941.231
|% 0,32
|
|GSRAY
|6,91
|1.582.251.345
|% 5,02
|
|ODAS
|4,41
|1.495.389.464
|% 9,16
|
|AKBNK
|10,24
|1.428.558.345
|% 2,40
|
|YKBNK
|5,44
|1.223.096.720
|% 0,00
|
|ODAS
|4,41
|1.495.389.464
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,53
|1.143.246.263
|% -0,28
|
|GSRAY
|6,91
|1.582.251.345
|% 5,02
|
|YKBNK
|5,44
|1.223.096.720
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,43
|920.337.646
|% -4,32
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9602
|% 0,16
|
|Euro
|18,3291
|18,3383
|% -0,34
|
|Sterlin
|21,6787
|21,7874
|% -0,07
|
|Frank
|18,9823
|19,0966
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7683
|4,7922
|% 0,15
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-24,83
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-10,82
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|-62,00
|
|Tam
|6.899
|6.955
|-37,00
|
|Yarım
|3.362
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,18
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,32
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-4,74
|